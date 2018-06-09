МЧС: потушен пожар в пятиэтажке, где произошел взрыв газа

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Хабаровском крае.
Площадь пожара, произошедшего после хлопка бытового газа в жилом доме в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края составила 70 квадратных метров. Горели три квартиры.
Прибывшие на место происшествия бригады сотрудников МЧС эвакуировали жильцов дома и оперативно локализовали возгорание. В настоящее время пожар уже потушен.
Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по региону: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по факту взрыва в квартире жилого дома, расположенного в поселке Октябрьский Ванинского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“».
К месту происшествия из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями МЧС и психологами. Также специалисты доставят мобильный комплекс «Стрела», чтобы обследовать конструкции дома, где произошел хлопок газа.
Хлопок газа произошел около четырех часов утра по местному времени в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в поселке Октябрьский. В результате происшествия погиб хозяин квартиры, мужчина 1929 года рождения. Еще один мужчина 1955 года рождения получил ожоги и был доставлен в больницу. По предварительным данным, в квартире взорвался бытовой газ.
Прибывшие на место происшествия бригады сотрудников МЧС эвакуировали жильцов дома и оперативно локализовали возгорание. В настоящее время пожар уже потушен.
Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по региону: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по факту взрыва в квартире жилого дома, расположенного в поселке Октябрьский Ванинского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“».
К месту происшествия из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями МЧС и психологами. Также специалисты доставят мобильный комплекс «Стрела», чтобы обследовать конструкции дома, где произошел хлопок газа.
Хлопок газа произошел около четырех часов утра по местному времени в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в поселке Октябрьский. В результате происшествия погиб хозяин квартиры, мужчина 1929 года рождения. Еще один мужчина 1955 года рождения получил ожоги и был доставлен в больницу. По предварительным данным, в квартире взорвался бытовой газ.
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