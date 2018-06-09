    СМИ: экс-глава службы безопасности «Роснефти» просит вернуть $2 млн, переданных Улюкаеву

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    СМИ: экс-глава службы безопасности «Роснефти» просит вернуть $2 млн, переданных Улюкаеву

    СМИ: <nobr>экс-глава</nobr> службы безопасности «Роснефти» просит вернуть $2 млн, переданных Улюкаеву

    Заявление о судьбе денег, признанных вещественным доказательством в деле о взятке, суд рассмотрит 29 июня.

    Как передает РИА Новости, заявление в суд о возврате 2 миллионов долларов, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки от главы нефтяной компании Игоря Сечина, написал экс-генерал ФСБ и бывший руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, проходивший свидетелем обвинения по делу.

    Ранее пресс-секретарь Замоскворецкого суда столицы Эмилия Хиль сообщила, что заявление о судьбе денег, признанных вещественным доказательством, суд будет рассматривать 29 июня.

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    Напомним, бывший министр Улюкаев был осужден за взятку в размере 2 млн долларов, принятую от главы «Роснефти» Игоря Сечина, который согласился на оперативный эксперимент. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и обязал выплатить 130 млн рублей. Защита Улюкаева обжаловала решение суда. Сообщалось, что что экс-министр выплатил назначенный ему штраф в размере 130 млн рублей.

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