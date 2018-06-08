Задержанный за взятку экс-глава ростовского УФСИН умер в больнице

Источник сообщил о смерти задержанного за получение особо крупной взятки бывшего главы УФСИН по Ростовской области Смирнова.
Бывший глава УФСИН по Ростовской области Сергей Смирнов скончался в больнице в Ростове-на- Дону. Об этом в пятницу «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
Источник: «Сергей Смирнов содержался в одном из СИЗО Ростова-на-Дону. Он был доставлен в больницу и скончался 8 июня».
По данным источника, Смирнов был неизлечимо болен.
В июле прошлого года Смирнов, недавно уволенный с поста главы УФСИН, был задержан по подозрению в получении особо крупной взятки. Задержание было проведено в рамках расследования дела бывшего замглавы ростовского УФСИН Сергея Ральникова. По версии следствия, с июля 2016 года по апрель 2017 года Ральников, действуя в сговоре с другими сотрудниками службы, получил деньги от замдиректора одной из фирм. Взятка предназначалось за беспрепятственную приемку поставляемых компанией товаров и своевременную их оплату.
Источник: «Сергей Смирнов содержался в одном из СИЗО Ростова-на-Дону. Он был доставлен в больницу и скончался 8 июня».
По данным источника, Смирнов был неизлечимо болен.
В июле прошлого года Смирнов, недавно уволенный с поста главы УФСИН, был задержан по подозрению в получении особо крупной взятки. Задержание было проведено в рамках расследования дела бывшего замглавы ростовского УФСИН Сергея Ральникова. По версии следствия, с июля 2016 года по апрель 2017 года Ральников, действуя в сговоре с другими сотрудниками службы, получил деньги от замдиректора одной из фирм. Взятка предназначалось за беспрепятственную приемку поставляемых компанией товаров и своевременную их оплату.
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