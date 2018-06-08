«Welcome to Russia»: Путин обратился к гостям чемпионата мира

Владимир Путин поприветствовал всех гостей грядущего чемпионата мира по футболу и выразил надежду, что незабываемые впечатления оставят не только матчи, но и знакомство с Россией.
«Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. Всех, кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником величайшего международного события — чемпионата мира ФИФА.
Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями. Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией. С ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом.
Мы сделали все, чтобы наши гости — спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА! Welcome to Russia!»
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. По предварительным подсчетам, матчи чемпионата посетят более 3 млн болельщиков. Отметим, что соперниками сборной России по группе А станут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями. Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией. С ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом.
Мы сделали все, чтобы наши гости — спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики — чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА! Welcome to Russia!»
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. По предварительным подсчетам, матчи чемпионата посетят более 3 млн болельщиков. Отметим, что соперниками сборной России по группе А станут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
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