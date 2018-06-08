    Королева Англии перенесла операцию на глазах

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    Королева Англии перенесла операцию на глазах

    Королева Англии перенесла операцию на глазах

    Королева Англии перенесла операцию на глазах
  • Фото: Reuters © 2018

    • Королева Великобритании Елизавета II успешно перенесла операцию по удалению катаракты.

    Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Букингемского дворца, королеву оперировали в частной клинике имени короля Эдварда VII в Лондоне. Елизавета II перенесла операцию хорошо и не отменила участия ни в одном из запланированных мероприятий.

    Представитель Букингемского дворца: «Я могу подтвердить, что королева в прошлом месяце успешно перенесла небольшую запланированную процедуру по лечению катаракты».

    Ранее СМИ писали, что Елизавета II в последнее время стала появляться на публике в солнцезащитных очках, ношение на улице которых показано пациентам, перенесшим операцию по удалению катаракты.

    Елизавета II является самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. В 2017 году английская королева отметила 65-летие своего пребывания на троне — «сапфировый» юбилей. 21 апреля 2018 года она отметила свой 92-й день рождения.

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