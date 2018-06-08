    Роскомнадзор разблокировал 8 миллионов IP-адресов

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    Роскомнадзор разблокировал 8 миллионов IP-адресов

    Роскомнадзор разблокировал 8 миллионов <nobr>IP-адресов</nobr>

    Роскомнадзор принял решение разблокировать IP-адреса, которые попали в черный список в рамках борьбы с Telegram.

    Всего было разблокировано 8 миллионов IP-адресов. Как сообщили в Роскомнадзоре, разблокированы часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online SAS, которые больше не используются Telegram для работы на территории РФ, передает «Интерфакс».

    Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Роскомнадзор разблокировал 7 миллионов IP-адресов, которые в основном связаны с Amazon, предоставляющей облачный сервис Amazon Web Service (AWS). Теперь в реестре запрещенных сайтов, по данным портала со статистикой блокировок «Эшер II», остается около 3,8 миллиона IP-адресов.

    Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

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    В рамках борьбы с Telegram Роскомнадзор начал массовую блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google. На этом фоне россияне столкнулись с проблемами с доступом к ряду сторонних ресурсов.

    В результате Роскомнадзор объявил, что решил перейти к «точечным» блокировкам Telegram. При этом глава ведомства Александр Жаров отмечал, что руководство мессенджера использует «абсолютно пиратские» способы обхода блокировок. По его словам, Telegram скрывается за «живым щитом» транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов.

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