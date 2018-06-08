Одну из библиотек Петербурга превратят в «Шкаф»

В Петербурге подвели итоги конкурса по модернизации Пискарёвского библиотечно-культурного центра. Там появится современное арт-пространство и Кабинет писателя.

Одну из библиотек Красногвардейского района модернизируют на конкурсной основе. Итоги творческого соревнования, в котором поучаствовали 11 архитектурных бюро Петербурга, подвели накануне.



Задачу превратить типовое книгохранилище в многофункциональное арт-пространство авторы проектов решали смело. Одни предлагали украсить интерьер окнами-иллюминаторами, другие — барной стойкой, третьи намеревались одеть фасад в футуристическое принтованное стекло, а четвертые советовали превратить библиотеку в тихую гавань с газоном-причалом, садом камней и пляжем на крыше.



Концепцию обновленного очага культуры авторы попытались отразить даже в названиях, вспомнив и «Ундервуд» Сергея Довлатова и «Вино из одуванчиков» Рея Бредбери. В одном из проектов Пискарёвский библиотечно-культурный центр и вовсе нарекли «церковью интеллекта и взаимопонимания».



Но победили не «Облако», «Основа» и «ПлАРТформа», а лаконичный «Шкаф». Интересно, что лучший проект полностью удовлетворил председателя жюри — архитектора Святослава Гайковича, по чьему проекту в советские времена и возвели перестраиваемое нынче здание. Зато главный заказчик новшеств — директор районной библиотечной системы — оценила работу лауреата в 9 баллов из 10, пояснив, что предела совершенства они будут достигать уже вместе.