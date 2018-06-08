Матвиенко поддержала идею о дополнительном выходном для россиян

Спикер Совфеда одобрила инициативу о введении дополнительного выходного на прохождение диспансеризации.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу парламентариев о предоставлении всем россиянам дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации, передает РИА Новости.
Законопроект о дополнительном выходном находится на рассмотрении Госдумы больше года. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас многие работающие граждане не могут регулярно проходить диспансеризацию, так как работодатели не отпускают ихднем с работы. Профильные комитеты Госдумы рекомендовали принять закон, однако правительство инициативу до сих пор не поддержало.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Надо воспитать культуру у наших людей — каждый должен заботиться о своем здоровье и понимать, что ежегодно основные виды обследования он должен пройти. Это мы взываем к сознательности граждан, она, к сожалению, пока на низком уровне. А вот чтобы появился мотив у людей обязательно пройти диспансеризацию, пусть для начала, чтобы приучить людей это делать, работодатель даст один дополнительный выходной день, и после этого работник должен принести справку, что он прошел диспансеризацию».
Матвиенко добавила, что забота о здоровье подчиненных также должна быть обязанностью работодателей, ведь они заинтересованы в сокращении количества больничных и эффективной работе сотрудников.
Валентина Матвиенко: «Чем раньше выявлено заболевание, тем раньше оно будет вылечено. И государство, и работодатель будут меньше нести потерь, а главное — это здоровье людей».
Законопроект о дополнительном выходном находится на рассмотрении Госдумы больше года. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас многие работающие граждане не могут регулярно проходить диспансеризацию, так как работодатели не отпускают ихднем с работы. Профильные комитеты Госдумы рекомендовали принять закон, однако правительство инициативу до сих пор не поддержало.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Надо воспитать культуру у наших людей — каждый должен заботиться о своем здоровье и понимать, что ежегодно основные виды обследования он должен пройти. Это мы взываем к сознательности граждан, она, к сожалению, пока на низком уровне. А вот чтобы появился мотив у людей обязательно пройти диспансеризацию, пусть для начала, чтобы приучить людей это делать, работодатель даст один дополнительный выходной день, и после этого работник должен принести справку, что он прошел диспансеризацию».
Матвиенко добавила, что забота о здоровье подчиненных также должна быть обязанностью работодателей, ведь они заинтересованы в сокращении количества больничных и эффективной работе сотрудников.
Валентина Матвиенко: «Чем раньше выявлено заболевание, тем раньше оно будет вылечено. И государство, и работодатель будут меньше нести потерь, а главное — это здоровье людей».
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