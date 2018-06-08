    Двойника Ким Чен Ына задержали в аэропорту Сингапура

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    Двойника Ким Чен Ына задержали в аэропорту Сингапура

    Двойника Ким Чен Ына задержали в аэропорту Сингапура

    Сотрудники миграционной службы Сингапура задержали мужчину, похожего на лидера КНДР Ким Чен Ына.

    Артиста, который представляется как Говард Икс, задержали в аэропорту Сингапура. Сотрудники миграционной службы обыскали двойника Ким Чен Ына и предупредили, что ему не стоит приближаться к острову Сентоса и отелю «Шангри-ла», где, как ожидается, остановится Дональд Трамп. Отпустили артиста только через два часа.

    При этом сам Говард Икс в своем Facebook предположил, что власти решили не высылать его из страны, так как не хотели, чтобы в газетах появились заголовки: «Ким Чен Ына депортировали из Сингапура».

    смотретьСхватка или рукопожатие: двойники разыграли первую встречу Трампа и Ким Чен Ына
    Схватка или рукопожатие: двойники разыграли первую встречу Трампа и Ким Чен Ына
    В Сингапур двойник Ким Чен Ына прибыл, чтобы встретиться с двойником Дональда Трампа, актером Денисом Аланом, и провести шуточный «альтернативный саммит» перед настоящей встречей лидеров США и КНДР.

    Напомним, историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться в Сингапуре 12 июня. Саммит пройдет на острове Сентоса в отеле «Капелла». Не исключено, что эта встреча приведет к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Ведь формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.


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