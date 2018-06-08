Петербургские инженеры собирают исторические и современные самолеты в обыкновенном гараже

Энтузиасты из Авиагородка решили самостоятельно собрать сразу несколько моделей самолетов. В их числе «Фарман-4» , «Зодиак» и «Сикорский-16» .

Группа энтузиастов из Петербурга, воссоздавших «Фарман-4» — модель самолета, который в начале ХХ века вообще первым начал покорять российское небо, заканчивает работу над более сложными современными легкими самолетами.



Сейчас в ангарах в Авиагородке кипит работа по созданию аналогов популярных американских моделей, предназначенных для самостоятельной сборки. К примеру, модель «Зодиак».



Российские энтузиасты во главе с преподавателем университета гражданской авиации Ильей Деевым существенно переработали проекты, адаптировав их к российским условиям и добавив прочности.



Так, в «Зодиаке» усилии конструкцию корпуса, сделали обдув лобового стекла, высокий потолок и полноценное двойное управление. Скорость «Зодиака» увеличили до 200 километров в час.



О том, как сказку сделать былью и об авиастроительном хенд-мэйде талантливые конструкторы рассказали НТВ.



Подробнее — в видеоматериале.