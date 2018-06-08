    Петербургские инженеры собирают исторические и современные самолеты в обыкновенном гараже. Санкт-Петербург, авиация, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские инженеры собирают исторические и современные самолеты в обыкновенном гараже

    Петербургские инженеры собирают исторические и современные самолеты в обыкновенном гараже

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    Петербургские инженеры собирают исторические и современные самолеты в обыкновенном гараже

    Петербургские инженеры собирают исторические и современные самолеты в обыкновенном гараже

    Петербургские инженеры собирают исторические и современные самолеты в обыкновенном гараже

      Энтузиасты из Авиагородка решили самостоятельно собрать сразу несколько моделей самолетов. В их числе «Фарман-4», «Зодиак» и «Сикорский-16».

      Группа энтузиастов из Петербурга, воссоздавших «Фарман-4» — модель самолета, который в начале ХХ века вообще первым начал покорять российское небо, заканчивает работу над более сложными современными легкими самолетами.

      Сейчас в ангарах в Авиагородке кипит работа по созданию аналогов популярных американских моделей, предназначенных для самостоятельной сборки. К примеру, модель «Зодиак».

      Российские энтузиасты во главе с преподавателем университета гражданской авиации Ильей Деевым существенно переработали проекты, адаптировав их к российским условиям и добавив прочности.

      Так, в «Зодиаке» усилии конструкцию корпуса, сделали обдув лобового стекла, высокий потолок и полноценное двойное управление. Скорость «Зодиака» увеличили до 200 километров в час.

      О том, как сказку сделать былью и об авиастроительном хенд-мэйде талантливые конструкторы рассказали НТВ.

      Подробнее — в видеоматериале.

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