    Генсек ООН приедет на матч Португалия — Марокко и встретится с Путиным

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    Генсек ООН приедет на матч Португалия — Марокко и встретится с Путиным

    Генсек ООН приедет на матч Португалия — Марокко и встретится с Путиным

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на чемпионат мира по футболу.

    Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик также сообщил, что кроме двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш посетит один из матчей мундиаля.

    Стефан Дюжаррик, официальный представитель главы ООН: «Это будет частью официального визита».

    Гутерреш посетит игру Португалия — Марокко. Игра состоится 20 июня в Москве.

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    Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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