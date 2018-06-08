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Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик также сообщил, что кроме двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш посетит один из матчей мундиаля., официальный представитель главы ООН: «Это будет частью официального визита».Гутерреш посетит игру Португалия — Марокко. Игра состоится 20 июня в Москве.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.