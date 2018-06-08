    На маршруте трамвая «Чижик» в Петербурге появился «Супер-Албин». Twitter, Санкт-Петербург, Смольный, мосты, соцсети, трамваи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа маршруте трамвая «Чижик» в Петербурге появился «Супер-Албин»

    На маршруте трамвая «Чижик» в Петербурге появился «Супер-Албин»

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    На маршруте трамвая «Чижик» в Петербурге появился <nobr>«Супер-Албин»</nobr>

    На маршруте трамвая «Чижик» в Петербурге появился «Супер-Албин»

    На маршруте трамвая «Чижик» в Петербурге появился <nobr>«Супер-Албин»</nobr>

      Картонную фигуру вице-губернатора в образе Супермена установили после того, как чиновник раскритиковал владельцев трамвайной линии за неблагоустроенность территории вокруг путей.

      Картонную фигуру вице-губернатора в образе Супермена установили после того, как чиновник раскритиковал владельцев трамвайной линии за неблагоустроенность территории вокруг путей.

      Сегодня картонная фигура вице-губернатора Игоря Албина появилась на участке частно-государственной трамвайной сети, которую чиновник раскритиковал за неблагоустроенность. Свое недовольство управленец выразил еще накануне в ходе поездки на «Чижике», а позже продублировал на своей странице в Twitter.




      Предполагалось, что все работы по благоустройству территории на трамвайных путях должны были завершиться к 1 июня, однако проблемы до сих пор остаются, в том числе неубранный мусор. Игорь Албин поручил оштрафовать концессионера.

      Впервые картонный супервице-губернатор появился еще у «моста глупости». Фигура возникла у Ленсоветовской дороги сразу после того, как его прототип распорядился за три дня установить у моста знаки, ограничивающие рамки и «лежачих полицейских», чтобы газели не влетали под пролеты переправы.

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