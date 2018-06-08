На маршруте трамвая «Чижик» в Петербурге появился «Супер-Албин»

Уговаривать никого не будем. Зарабатываете деньги — отвечайте рублем! Органам власти поручено перейти к выставлению штрафов за ненадлежащее состояние территории концессионной трамвайной сети. Обсуждение перспектив проекта отложено до снятия замечаний по стартовому этапу.