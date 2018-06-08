На маршруте трамвая «Чижик» в Петербурге появился «Супер-Албин»

Картонную фигуру
вице-губернатора в образе Супермена установили после того, как чиновник раскритиковал владельцев трамвайной линии за неблагоустроенность территории вокруг путей.
Картонную фигуру вице-губернатора в образе Супермена установили после того, как чиновник раскритиковал владельцев трамвайной линии за неблагоустроенность территории вокруг путей.
Сегодня картонная фигура вице-губернатора Игоря Албина появилась на участке частно-государственной трамвайной сети, которую чиновник раскритиковал за неблагоустроенность. Свое недовольство управленец выразил еще накануне в ходе поездки на «Чижике», а позже продублировал на своей странице в Twitter.
Предполагалось, что все работы по благоустройству территории на трамвайных путях должны были завершиться к 1 июня, однако проблемы до сих пор остаются, в том числе неубранный мусор. Игорь Албин поручил оштрафовать концессионера.
Впервые картонный супервице-губернатор появился еще у «моста глупости». Фигура возникла у Ленсоветовской дороги сразу после того, как его прототип распорядился за три дня установить у моста знаки, ограничивающие рамки и «лежачих полицейских», чтобы газели не влетали под пролеты переправы.
Сегодня картонная фигура вице-губернатора Игоря Албина появилась на участке частно-государственной трамвайной сети, которую чиновник раскритиковал за неблагоустроенность. Свое недовольство управленец выразил еще накануне в ходе поездки на «Чижике», а позже продублировал на своей странице в Twitter.
Уговаривать никого не будем. Зарабатываете деньги — отвечайте рублем! Органам власти поручено перейти к выставлению штрафов за ненадлежащее состояние территории концессионной трамвайной сети. Обсуждение перспектив проекта отложено до снятия замечаний по стартовому этапу.— Игорь Албин (@Albin_Igor) 8 июня 2018 г.
Предполагалось, что все работы по благоустройству территории на трамвайных путях должны были завершиться к 1 июня, однако проблемы до сих пор остаются, в том числе неубранный мусор. Игорь Албин поручил оштрафовать концессионера.
Впервые картонный супервице-губернатор появился еще у «моста глупости». Фигура возникла у Ленсоветовской дороги сразу после того, как его прототип распорядился за три дня установить у моста знаки, ограничивающие рамки и «лежачих полицейских», чтобы газели не влетали под пролеты переправы.
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