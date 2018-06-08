Режиссеры рассказали НТВ, что происходит с «нашим» кино

«Кинотавр» вышел на финишную прямую. В воскресенье на главном фестивале отечественного кино назовут победителя.

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Кинотавр

В этом году два заметных фильма вне конкурсной программы. Это «Лето» Кирилла Серебренникова и документальная лента «Дело Собчака».



На сочинском «Кинотавре» работает корреспондент НТВ Егор Колыванов. Он побеседовал и с самым опытным режиссером киносмотра, и самым молодым — и попытался понять, насколько российские кинофестивали способствуют продвижению отечественного кинематографа.



Дмитрий Месхиев, снявший фильмы «Свои», «Человек у окна», «Батальон», был на самом первом «Кинотавре» 29 лет назад, его фильмы участвовали в конкурсной программе фестиваля. Он режиссер так называемого «зрительского кино». В интервью НТВ он оценил творчество нынешнего фаворита отечественного кино Андрея Звягинцева и высказал свое мнение по поводу «Матильды» Учителя.



Иван Твердовский — хоть и третий раз на «Кинотавре», в этом году все равно стал «самым молодым участником конкурсной программы» — ему 30. Первый раз приехал на фестиваль в 2010 году с дебютной короткометражкой. Первый «полный метр» (фильм «Класс коррекции») сразу попал в конкурсную программу. «Подбросы» — его третья полнометражная картина. Режиссер так называемого «авторского кино». В интервью Егору Колыванову он рассказал, как относится к российским ремейкам голливудских фильмов и к госзаказу на съемки «патриотического кино».



Подробности — в видеоматериале НТВ.