    Режиссеры рассказали НТВ, что происходит с «нашим» кино. знаменитости, кино, Кинотавр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРежиссеры рассказали НТВ, что происходит с «нашим» кино

    Режиссеры рассказали НТВ, что происходит с «нашим» кино

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    Режиссеры рассказали НТВ, что происходит с «нашим» кино

    Режиссеры рассказали НТВ, что происходит с «нашим» кино

    Режиссеры рассказали НТВ, что происходит с «нашим» кино

      «Кинотавр» вышел на финишную прямую. В воскресенье на главном фестивале отечественного кино назовут победителя.

      В этом году два заметных фильма вне конкурсной программы. Это «Лето» Кирилла Серебренникова и документальная лента «Дело Собчака».

      На сочинском «Кинотавре» работает корреспондент НТВ Егор Колыванов. Он побеседовал и с самым опытным режиссером киносмотра, и самым молодым — и попытался понять, насколько российские кинофестивали способствуют продвижению отечественного кинематографа.

      Дмитрий Месхиев, снявший фильмы «Свои», «Человек у окна», «Батальон», был на самом первом «Кинотавре» 29 лет назад, его фильмы участвовали в конкурсной программе фестиваля. Он режиссер так называемого «зрительского кино». В интервью НТВ он оценил творчество нынешнего фаворита отечественного кино Андрея Звягинцева и высказал свое мнение по поводу «Матильды» Учителя.

      Иван Твердовский — хоть и третий раз на «Кинотавре», в этом году все равно стал «самым молодым участником конкурсной программы» — ему 30. Первый раз приехал на фестиваль в 2010 году с дебютной короткометражкой. Первый «полный метр» (фильм «Класс коррекции») сразу попал в конкурсную программу. «Подбросы» — его третья полнометражная картина. Режиссер так называемого «авторского кино». В интервью Егору Колыванову он рассказал, как относится к российским ремейкам голливудских фильмов и к госзаказу на съемки «патриотического кино».

      Подробности — в видеоматериале НТВ.

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