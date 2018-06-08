Корабль «Союз» доставил новый экипаж на МКС

На МКС сегодня встретили новый экипаж. К станции пристыковался корабль «Союз».

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МКС

На орбиту доставлены россиянин Сергей Прокопьев — он командир экспедиции, и астронавты Серина Ауньон и Александр Герст.



Корабль летел к МКС по традиционной схеме — двое суток. После проверки герметичности и выравнивания давления были открыты люки, и экипаж «Союза» перешел на борт станции.



Новому экипажу предстоит работать на орбите больше полугода. За это время космонавты проведут десятки научных экспериментов и побывают в открытом космосе. На внешней поверхности МКС они установят оборудование для изучения миграции диких животных.