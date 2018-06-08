    В Госдуме согласовали законопроект о национальных языках в школах. Госдума, законодательство, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Госдуме согласовали законопроект о национальных языках в школах

    В Госдуме согласовали законопроект о национальных языках в школах

    комментировать

    В Госдуме согласовали законопроект о национальных языках в школах

    В Госдуме согласовали законопроект о национальных языках в школах

      Резонансный законопроект об изучении в школе национальных языков Госдума рассмотрит 19 июня.

      Как сообщили в нижней палате, все поправки в него рабочая группа уже согласовала. Документ вызвал бурную реакцию в регионах: одни полагают, что национальные языки в республиках должны быть неотъемлемой частью школьного образования; другие — что их надо изучать только факультативно. И вот теперь четко прописано, что право выбора остается за учениками и их родителями.

      Вячеслав Никонов, глава комитета Госдумы по образованию и науке: «Чтобы при поступлении в первый класс и пятый класс родители несовершеннолетних обучающихся подавали заявление о том, на каком языке ребенок хочет обучаться и какой язык он будет изучать».

      После рассмотрения в Думе документ планируют отправить на обсуждение в регионы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru