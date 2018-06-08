В Госдуме согласовали законопроект о национальных языках в школах

Резонансный законопроект об изучении в школе национальных языков Госдума рассмотрит 19 июня.

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Как сообщили в нижней палате, все поправки в него рабочая группа уже согласовала. Документ вызвал бурную реакцию в регионах: одни полагают, что национальные языки в республиках должны быть неотъемлемой частью школьного образования; другие — что их надо изучать только факультативно. И вот теперь четко прописано, что право выбора остается за учениками и их родителями.



Вячеслав Никонов, глава комитета Госдумы по образованию и науке: «Чтобы при поступлении в первый класс и пятый класс родители несовершеннолетних обучающихся подавали заявление о том, на каком языке ребенок хочет обучаться и какой язык он будет изучать».



После рассмотрения в Думе документ планируют отправить на обсуждение в регионы.

