Боец Джефф Монсон объявил об отказе от гражданства США

Получивший российское гражданство боец Джефф Монсон решил избавиться от американского паспорта и пойти в депутаты.
Спортсмен рассказал, что уже начал процедуру отказа от гражданства США и даже оплатил ее. При этом Монсон подчеркнул, что процесс займет много времени.
Джефф Монсон: «Процедура там длинная, но я начал этот процесс. Я отдаю им американский паспорт и буду использовать только российский. Я уже заплатил за процедуру 3 тысячи долларов. Правительство (США) просто хочет твои деньги. Ха-ха. Они все усложняют. Они не хотят, чтобы люди отказывались от их гражданства».
Также Монсон отметил, что многие американцы не понимают отказа от гражданства США, однако тем, с кем он общается, получилось его объяснить. При этом спортсмен подчеркнул, что это решение «больше шло из сердца, а не из головы».
Кроме того, спортсмен рассказал, что «хочет помогать людям» и заниматься политикой. Монсон сообщил, что решил стать депутатом в подмосковном Красногорске. В дальнейшем же боец рассчитывает попасть в Госдуму, сообщает «Говорит Москва».
Напомним, в конце мая стало известно, что Владимир Путин предоставил Джеффри Монсону российское гражданство. После этого спортсмен заявил, что очень счастлив, так как теперь стал русским.
Ранее знаменитый боец по прозвищу Снеговик, известный любовью к России и ее истории, неоднократно начинал свои бои под гимн Советского Союза. Получение же российского паспорта атлет называл своей давней мечтой.
Джефф Монсон: «Процедура там длинная, но я начал этот процесс. Я отдаю им американский паспорт и буду использовать только российский. Я уже заплатил за процедуру 3 тысячи долларов. Правительство (США) просто хочет твои деньги. Ха-ха. Они все усложняют. Они не хотят, чтобы люди отказывались от их гражданства».
Также Монсон отметил, что многие американцы не понимают отказа от гражданства США, однако тем, с кем он общается, получилось его объяснить. При этом спортсмен подчеркнул, что это решение «больше шло из сердца, а не из головы».
Кроме того, спортсмен рассказал, что «хочет помогать людям» и заниматься политикой. Монсон сообщил, что решил стать депутатом в подмосковном Красногорске. В дальнейшем же боец рассчитывает попасть в Госдуму, сообщает «Говорит Москва».
Напомним, в конце мая стало известно, что Владимир Путин предоставил Джеффри Монсону российское гражданство. После этого спортсмен заявил, что очень счастлив, так как теперь стал русским.
Ранее знаменитый боец по прозвищу Снеговик, известный любовью к России и ее истории, неоднократно начинал свои бои под гимн Советского Союза. Получение же российского паспорта атлет называл своей давней мечтой.
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