Порошенко пригрозил основателю Facebook Цукербергу

Президент Украины Пётр Порошенко пригрозил основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, что «поработает» с ним, если у пользователей будут проблемы с конфиденциальностью.
Порошенко на встрече с украинскими студентами в Киеве пригрозил разобраться с Цукербергом из-за утечки данных пользователей.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Будет Цукерберг делать то, за что он извинялся в американском конгрессе или будет извиняться в Европарламенте, и с ним поработаем».
Громкий скандал вокруг Facebook разгорелся после статьи в газете The New York Times, в которой рассказывалось о передаче данных пользователей компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 миллионов человек. В апреле основателю компании Марку Цукербергу пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США и заверить американских законодателей, что Facebook впредь будет бережнее обращаться с личными данными пользователей.
В мае Цукербергу пришлось давать показания в Европарламенте. Он почти 2 часа отвечал на вопросы о фейковых новостях, вмешательстве в выборы и безопасности персональных данных, однако его ответы не произвели впечатления на депутатов.
Сегодня стало известно о новых проблемах: Facebook по ошибке рассекретил личную переписку 14 миллионов пользователей. В соцсети произошедший сбой объяснили тестированием новой функции. Администрация принесла пользователям извинения и оповестила о том, что ошибка исправлена.
Ранее Украина объявила о введении санкций в отношении целого ряда российских интернет ресурсов под предлогом защиты национальных интересов. В список попал ряд СМИ и IT-компаний, в том числе «Яндекс» и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также телеканалы РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезда», разработчики антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» и Dr.Web. Украинские провайдеры обязаны были заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Будет Цукерберг делать то, за что он извинялся в американском конгрессе или будет извиняться в Европарламенте, и с ним поработаем».
Громкий скандал вокруг Facebook разгорелся после статьи в газете The New York Times, в которой рассказывалось о передаче данных пользователей компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 миллионов человек. В апреле основателю компании Марку Цукербергу пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США и заверить американских законодателей, что Facebook впредь будет бережнее обращаться с личными данными пользователей.
В мае Цукербергу пришлось давать показания в Европарламенте. Он почти 2 часа отвечал на вопросы о фейковых новостях, вмешательстве в выборы и безопасности персональных данных, однако его ответы не произвели впечатления на депутатов.
Сегодня стало известно о новых проблемах: Facebook по ошибке рассекретил личную переписку 14 миллионов пользователей. В соцсети произошедший сбой объяснили тестированием новой функции. Администрация принесла пользователям извинения и оповестила о том, что ошибка исправлена.
Ранее Украина объявила о введении санкций в отношении целого ряда российских интернет ресурсов под предлогом защиты национальных интересов. В список попал ряд СМИ и IT-компаний, в том числе «Яндекс» и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также телеканалы РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезда», разработчики антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» и Dr.Web. Украинские провайдеры обязаны были заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.
Комментарии