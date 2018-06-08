    Глава «Сбербанка» поддержал увеличение пенсионного возраста в РФ

    1 комментарий

    Глава «Сбербанка» поддержал увеличение пенсионного возраста в РФ

    Глава «Сбербанка» поддержал увеличение пенсионного возраста в РФ

    Глава «Сбербанка» Герман Греф считает повышение пенсионного возраста единственным способом достичь достойного размера пенсий.

    Единственный способ повысить пенсии до достойного уровня — это увеличить возраст выхода на пенсию. Такое заявление сделал глава «Сбербанка» Герман Греф, передает RNS.

    Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Пенсии должны быть достойными, и другого пути, кроме как повышения пенсионного возраста на долгосрочном горизонте, не добиться».

    смотретьСМИ: пенсионный возраст для женщин могут увеличить до 63 лет
    СМИ: пенсионный возраст для женщин могут увеличить до 63 лет
    Напомним, ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщили, что кабмин уже выбрал сценарий повышения пенсионного возраста: для мужчин его планируется увеличить до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Новые параметры могут быть утверждены уже на следующей неделе. Греф считает эти изменения необходимыми, так как, по его мнению, нынешние нормы уже устарели.

    Герман Греф: «Чисто по-человечески и исходя из того, что этой норме уже более 50 лет, она точно подлежит изменениям».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru