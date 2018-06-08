Глава «Сбербанка» поддержал увеличение пенсионного возраста в РФ

Глава «Сбербанка» Герман Греф считает повышение пенсионного возраста единственным способом достичь достойного размера пенсий.
Единственный способ повысить пенсии до достойного уровня — это увеличить возраст выхода на пенсию. Такое заявление сделал глава «Сбербанка» Герман Греф, передает RNS.
Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Пенсии должны быть достойными, и другого пути, кроме как повышения пенсионного возраста на долгосрочном горизонте, не добиться».
Напомним, ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщили, что кабмин уже выбрал сценарий повышения пенсионного возраста: для мужчин его планируется увеличить до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Новые параметры могут быть утверждены уже на следующей неделе. Греф считает эти изменения необходимыми, так как, по его мнению, нынешние нормы уже устарели.
Герман Греф: «Чисто по-человечески и исходя из того, что этой норме уже более 50 лет, она точно подлежит изменениям».
Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Пенсии должны быть достойными, и другого пути, кроме как повышения пенсионного возраста на долгосрочном горизонте, не добиться».
Напомним, ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщили, что кабмин уже выбрал сценарий повышения пенсионного возраста: для мужчин его планируется увеличить до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Новые параметры могут быть утверждены уже на следующей неделе. Греф считает эти изменения необходимыми, так как, по его мнению, нынешние нормы уже устарели.
Герман Греф: «Чисто по-человечески и исходя из того, что этой норме уже более 50 лет, она точно подлежит изменениям».
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