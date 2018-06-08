    В Кронштадт из экспедиции вернулись ученые-гидрографы. Кронштадт, Санкт-Петербург, корабли и суда, экспедиции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кронштадт из экспедиции вернулись ученые-гидрографы

    В Кронштадт из экспедиции вернулись ученые-гидрографы

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    В Кронштадт из экспедиции вернулись ученые-гидрографы

    В Кронштадт из экспедиции вернулись <nobr>ученые-гидрографы</nobr>

      Океанографическое судно Балтфлота «Адмирал Владимирский» завершило научно-исследовательскую экспедицию.

      «Адмирал Владимирский» вернулся в порт приписки спустя 180 дней научной экспедиции. Утром океанографическое судно Балтийского флота торжественно встретили на причале в Кронштадте.

      Позади у экипажа — шестимесячный поход общей протяженностью 42 тысячи морских миль. Это даже больше, чем кругосветное плавание. С декабря под эгидой ЮНЕСКО участники экспедиции посетили не только европейские порты, но и экзотические страны: Бангладеш, Сейшелы и Маврикий.

      Научным же исследованиям подвергли не только теплые воды Индийского и Атлантического океанов, но и суровые Балтийское и Северное моря.

      За шесть месяцев экипаж «Адмирала Владимирского» провел несколько десятков тысяч линейных километров съемки рельефа дна. За это время гидрографы подкорректировали навигационные карты и провели метеоисследования. Теперь судно модернизируют на Кронштадтском морском заводе для очередного похода в южные широты уже в следующем году.

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