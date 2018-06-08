Депутаты устроили драку в Раде из-за Сенцова

Юрий Береза из «Народного фронта» и Александр Долженков, представляющий «Оппозиционный блок», подрались в сессионном зале Верховной рады.
Все началась с того, что первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, выступая на заседании, потребовала от депутата Евгения Мураева извиниться за то, что тот назвал Олега Сенцова террористом. При этом она отметила, что этого депутата в парламент привел «Оппозиционный блок».
Тогда Долженков стал с места кричать, что Мураев не является членом фракции «Оппозиционный блок» и не избирался по списку партии. После этого Береза подошел к Долженкову и со словами «Что ты лаешь?» несколько раз ударил коллегу.
Как отмечает УНИАН, другие депутаты быстро разняли дерущихся и отвели Березу на его место.
Напомним, режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году за попытку создания террористического сообщества. Позднее его приговорили к 20 годам заключения и отправили в колонии строгого режима. А в мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.
Отметим, что ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Также в Киеве не исключали возможность обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого арестовали по обвинению в госизмене.
Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность на Украине, а Сенцов осужден по обвинению в подготовке теракта.
Тогда Долженков стал с места кричать, что Мураев не является членом фракции «Оппозиционный блок» и не избирался по списку партии. После этого Береза подошел к Долженкову и со словами «Что ты лаешь?» несколько раз ударил коллегу.
Как отмечает УНИАН, другие депутаты быстро разняли дерущихся и отвели Березу на его место.
Напомним, режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году за попытку создания террористического сообщества. Позднее его приговорили к 20 годам заключения и отправили в колонии строгого режима. А в мае стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку.
Отметим, что ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Также в Киеве не исключали возможность обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого арестовали по обвинению в госизмене.
Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность на Украине, а Сенцов осужден по обвинению в подготовке теракта.
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