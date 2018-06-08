В Гатчинском музее-заповеднике начинают битву за туристов

Сегодня в Ленобласти представили проект «Выходные в Гатчине», который должен увеличить турпоток в этот один из самых недооцененных пригородов Петербурга.

Готовятся к мундиалю и в Гатчине. К слову, она вошла в ТОП-5 лучших пригородов чемпионата мира по футболу. Заботясь и о досуге туристов, и о собственной популяризации, в музее- заповеднике разработали компактную, но полифоничную экскурсионную программу. Дворцы и живописные парки предлагают обойти за пару дней. Проект так и назвали «Выходные в Гатчине».



В музее-заповеднике отмечают: 400 тысяч туристов за 2017 год — это катастрофически мало. Один только Выборгский замок за прошлый год посетили более миллиона человек. При этом Выборг от Петербурга практически в три раза дальше. При этом даже в Гатчинский дворец нет очереди в кассу.



Римма Сычунова, заместитель председателя Комитета Ленинградской области по туризму: «Здесь великолепный потенциал, который будет способствовать увеличению туристического потока. Кроме того, рас положение Гатчинского района и ее транспортная логистика тому способствуют».



Объектов, которые интересны и, безусловно, стоит посетить на территории Гатчинского района даже не десятки — сотни. При этом есть такие, которые известны еще со школьной скамьи. Кто не помнит дом станционного смотрителя? Со студенческих лет — усадьба в Рождествене, где жил автор «Лолиты» Владимир Набоков. Романтики и любители приключений вряд ли пройдут и мимо знаменитых карстовых пещер.



Разработана новая стратегия: одно- или двухдневное посещение Гатчины. Правда, во втором случае есть некоторые вопросы. Для чего покупать тур, а это почти 5 тысяч рублей, если почти весь первый день туристы проведут в Петербурге. В Гатчине лишь ночевка и только на следующее утро начнется экскурсионная программа.



Но, как говорят организаторы, их дело предложить. Если двухдневные визиты не будут пользоваться спросом, их закроют. Приехали хотя бы на денек — уже хорошо. Потому что Гатчина, действительно, пока самый недооцененный туристический пригород Петербурга, отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба.