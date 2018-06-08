В турецкой Анталье трагически погибли два туриста из России

Два туриста из России стали жертвами несчастных случаев в турецкой Анталье.
31-летний Дмитрий Бевза захлебнулся во время купания в море. Отдыхающего достали из воды и госпитализировали, однако спасти россиянина врачи не смогли.
А 50-летний Сергей Володин упал в номере гостиницы и сильно ударился головой. От полученной травмы россиянин скончался в больнице.
В генконсульстве РФ подтвердили информацию о гибели россиян, но не стали раскрывать детали, так как они касаются только родственников погибших, передает РИА Новости.
А 50-летний Сергей Володин упал в номере гостиницы и сильно ударился головой. От полученной травмы россиянин скончался в больнице.
В генконсульстве РФ подтвердили информацию о гибели россиян, но не стали раскрывать детали, так как они касаются только родственников погибших, передает РИА Новости.
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