    В турецкой Анталье трагически погибли два туриста из России

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    В турецкой Анталье трагически погибли два туриста из России

    В турецкой Анталье трагически погибли два туриста из России

    Два туриста из России стали жертвами несчастных случаев в турецкой Анталье.

    31-летний Дмитрий Бевза захлебнулся во время купания в море. Отдыхающего достали из воды и госпитализировали, однако спасти россиянина врачи не смогли.

    А 50-летний Сергей Володин упал в номере гостиницы и сильно ударился головой. От полученной травмы россиянин скончался в больнице.

    В генконсульстве РФ подтвердили информацию о гибели россиян, но не стали раскрывать детали, так как они касаются только родственников погибших, передает РИА Новости.

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