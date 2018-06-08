    В Киеве задержан догхантер — «убийца тысячи собак»

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    • Фото: UAnimals / facebook.com
    В Киеве задержан догхантер — «убийца тысячи собак»

    В Киеве задержан догхантер — «убийца тысячи собак»

    В Киеве задержан догхантер — «убийца тысячи собак»
  • Фото: UAnimals / facebook.com

    • В Киеве задержали журналиста Алексея Святогора, подозреваемого в убийствах бродячих собак в городе.

    О задержании Алексея Святогора сообщило в пятницу в Facebook украинское сообщество зоозащитников UAnimals. По словам активистов, мужчина будет находиться в Днепровском отделении полиции в Киеве до тех пор, пока суд не изберет ему меру пресечения. Зоозащитники настаивают на аресте Святогора.

    Журналист и юрист Алексей Святогор не раз публично называл себя догхантером и заявлял, что на его счету более тысячи убитых собак. Он также создал и пытался зарегистрировать организацию под названием «Союз журналистов-догхантеров», с помощью которой собирался сократить число одичавших собак на улицах городов.

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