    Ищущих дом питерских собак отметили красными повязками. Санкт-Петербург, благотворительность, животные, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИщущих дом питерских собак отметили красными повязками

    Ищущих дом питерских собак отметили красными повязками

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    Ищущих дом питерских собак отметили красными повязками

    Ищущих дом питерских собак отметили красными повязками

      В Петербурге стартовал проект, призванный привлечь внимание к собакам, которые ищут дом.

      Отличительной особенностью таких животных станет красная повязка. Поэтому если горожане встретят на прогулке четвероногих, украшенных алой косынкой, это означает, что питомец не имеет хозяина. А человек, держащий его на поводке, лишь куратор.

      Авторов идеи сделать таких зверей наиболее заметными поддержали почти все приюты и десятки волонтеров, опекающих безнадзорных собак. Лентой, похожей на пионерский галстук, участники акции будут отмечать питомцев, у которых есть попечители и которые прошли вакцинацию, были чипированы и о них есть полная информация, включая проблемы со здоровьем, специфику характера и желательные условия содержания.

      В рамках проекта «Красная повязка — дорога к дому» инициаторы организуют, как они говорят, выставку собак. Акция состоится 10 июня на одной из площадок для выгула в Кировском районе, на улице Козлова. Ожидается участие в показе десятков собак. Зоозащитники обещают: каждая из них сделает жизнь человека счастливее.

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