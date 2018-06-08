    Порошенко пригрозил «Газпрому» арестом активов в США

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    Порошенко пригрозил «Газпрому» арестом активов в США

    Порошенко пригрозил «Газпрому» арестом активов в США

    Пётр Порошенко заявил, что Украина будет добивается ареста зарубежных активов «Газпрома» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

    Украинский президент заявил, что «самым лучшим юристам», которые представляют интересы Киева, уже удалось добиться ареста активов в Великобритании и Нидерландах.

    По словам Порошенко, в ближайшем «Газпром» ждут аресты активов в США и Швейцарии, передает ТАСС.

    Напомним, в марте Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов за транзит газа. В России же обратили внимание на процессуальные нарушения, допущенные арбитрами, и обжаловали решение суда.

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    «Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    А недавно в украинском «Нафтогазе» заявили, что голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и их задолженности. В российской же компании отметили, что не получали официальных уведомлений, и пообещали, что будут защищать свои права.

    Министр энергетики РФ Александр Новак предупредил Киев, что его действия по взысканию 2,56 млрд долларов отрицательно скажутся на взаимодействии Украины с Россией, в том числе по поставкам и транзиту газа.

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