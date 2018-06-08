Италия ищет способ наложить вето на продление антироссийских санкций

В конце июня на Совете ЕС Италия рассмотрит возможности применения права вето на продление антироссийских санкций.
Об этих планах рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте на полях саммита G7, который открылся в канадском курортном городке Ла Мальбе (провинция Квебек), передает ТАСС.
Джузеппе Конте, председатель Правительства Италии: «Что касается вето (на продление срока действий санкций — прим. НТВ.Ru), мы оценим позиции».
Ранее итальянский премьер заявил о том, что Россию надо вновь принять в G8. Джузеппе Конте признался, что поддерживает идею президента США Дональда Трампа по возвращению нашей страны в «большую восьмерку».
G7 — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» организация существовала в 1976–1997 годы, после присоединения России объединение получило название G8, но в марте 2014 года после событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между Москвой и Западом организация приняла решение вернуться к формату «большой семерки».
Джузеппе Конте, председатель Правительства Италии: «Что касается вето (на продление срока действий санкций — прим. НТВ.Ru), мы оценим позиции».
Ранее итальянский премьер заявил о том, что Россию надо вновь принять в G8. Джузеппе Конте признался, что поддерживает идею президента США Дональда Трампа по возвращению нашей страны в «большую восьмерку».
G7 — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» организация существовала в 1976–1997 годы, после присоединения России объединение получило название G8, но в марте 2014 года после событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между Москвой и Западом организация приняла решение вернуться к формату «большой семерки».
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