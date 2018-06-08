    Италия ищет способ наложить вето на продление антироссийских санкций

    комментировать
    Италия ищет способ наложить вето на продление антироссийских санкций

    Италия ищет способ наложить вето на продление антироссийских санкций

    Италия ищет способ наложить вето на продление антироссийских санкций
  • Фото: Associated Press © 2018, Gregorio Borgia

    • В конце июня на Совете ЕС Италия рассмотрит возможности применения права вето на продление антироссийских санкций.

    Об этих планах рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте на полях саммита G7, который открылся в канадском курортном городке Ла Мальбе (провинция Квебек), передает ТАСС.

    Джузеппе Конте, председатель Правительства Италии: «Что касается вето (на продление срока действий санкций — прим. НТВ.Ru), мы оценим позиции».

    Ранее итальянский премьер заявил о том, что Россию надо вновь принять в G8. Джузеппе Конте признался, что поддерживает идею президента США Дональда Трампа по возвращению нашей страны в «большую восьмерку».

    G7 — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» организация существовала в 1976–1997 годы, после присоединения России объединение получило название G8, но в марте 2014 года после событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между Москвой и Западом организация приняла решение вернуться к формату «большой семерки».

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru