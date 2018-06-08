Министр труда Топилин рассказал о возможности жизни до 200 лет

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что в человеческом организме могут быть ресурсы, чтобы жить до 150 и даже 200 лет.
Выступая на празднике в Кремлёвском дворце по случаю Дня социального работника, министр подчеркнул, что в том случае, если «по линии системы здравоохранения будут происходить разные изобретения», продолжительность жизни и до 80 лет будет «совсем не тем пределом, который мы застанем».
Максим Топилин, министр труда и соцзащиты РФ: «Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет. Пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть».
Также Топилин поздравил всех соцработников и отметил, что Россия находится на пороге больших изменений. Министр напомнил, что ранее были поставлены задачи по повышению качества жизни и продолжительности жизни, передает РИА Новости.
Отметим, что не так давно Владимир Путин говорил, что к 2024 году ожидаемая продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. А к 2030 году этот показатель должен увеличиться до 80 лет. За 15 лет он вырос на восемь лет и сейчас равняется 73 годам.
В настоящее время правительство РФ обсуждает повышение пенсионного возраста в России. По данным СМИ, за основу взят сценарий, при котором пенсионный возраст мужчин увеличится до 65 лет, а женщин — до 63 лет.
Максим Топилин, министр труда и соцзащиты РФ: «Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет. Пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть».
Также Топилин поздравил всех соцработников и отметил, что Россия находится на пороге больших изменений. Министр напомнил, что ранее были поставлены задачи по повышению качества жизни и продолжительности жизни, передает РИА Новости.
Отметим, что не так давно Владимир Путин говорил, что к 2024 году ожидаемая продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. А к 2030 году этот показатель должен увеличиться до 80 лет. За 15 лет он вырос на восемь лет и сейчас равняется 73 годам.
В настоящее время правительство РФ обсуждает повышение пенсионного возраста в России. По данным СМИ, за основу взят сценарий, при котором пенсионный возраст мужчин увеличится до 65 лет, а женщин — до 63 лет.
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