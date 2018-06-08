Сотням школьников торжественно вручили паспорта граждан России

Сегодня во многих городах 14-летним школьникам тожественно выдали паспорта. Мероприятия прошли в рамках акции «Мы — граждане России», приуроченной ко Дню независимости.

Права под прицелом телекамер получить главный документ из рук известных людей подростки удостоились за отличную учебу, победы в спорте, успехи в творчестве или общественную деятельность. Лучших выбирали в рамках конкурса, организованного Российским движением школьников.



Участники должны были прислать свое портфолио и разместить в соцсетях видеообращение на тему «Что значит быть гражданином России». В Москве паспорта победителям конкурса вручил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой. Он поздравил школьников и призвал помнить о своей ответственности за будущее страны.



Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел РФ: «Надо знать как свои права, так и обязанности, и быть достойным гражданином нашей страны. Будущее государства формируется только на основании вас. И от того, как подрастающее поколение с чувством ответственности, уровнем знаний, профессионализмом будет подхватывать все то, что сделали старшие, и будет зависеть мощь России».



Торжественное вручение паспортов проводят по всей стране уже больше 15 лет.