На ЧМ-2018 на тракторе и самолетах: Домодедово готовится к наплыву фанатов

Российская столица уже готова принять гостей чемпионата мира по футболу.

Столичный аэропорт Домодедово сегодня получил официальное разрешение ввести в эксплуатацию новый сегмент пассажирского терминала Т-2. Именно сюда будут прибывать иностранные болельщики. Площадь сегмента превышает 157 тысяч квадратных метров, это примерно 20 футбольных полей.



В терминале оборудовали новую зону для прохождения через российскую границу. Также там начал работать центр поддержки иностранцев с паспортами болельщиков. Туда можно будет обратиться, к примеру, если этот пропуск по каким-то причинам поврежден или утерян. В таком случае его легко переделают. Ожидается, что всего за время мундиаля в Домодедово прилетят больше 750 тысяч иностранных фанатов.



Некоторые любители футбола, впрочем, решили добраться до Москвы наземным транспортом, причем собственным. К таким относится немец Губерт Вирт. Он отправился в Россию на тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска. Колорита добавляет дом на колесах в виде огромной пивной бочки. Средство передвижения не может похвастаться скоростью, но внимание к себе приковывает.



Губерт Вирт, болельщик из Германии: «Трактор едет со скоростью 20 километров в час, очень медленно, поэтому я могу посмотреть на людей. Они машут мне, а я разглядываю пейзажи. Есть время посмотреть все, что интересно. И общение с людьми — вот, что мне важно. Я уж не помню название того городка, где я хотел заночевать. Там была бригада пожарных-добровольцев. Они были очень рады встретиться со мной, пригласили принять душ. Я смог помыться и побриться. Было здорово, просто замечательно! Вот, что случается, когда путешествуете на тракторе».



Немец выехал из родного Форххайма 15 мая и сейчас неспешно пересекает Белоруссию. Дома он оставил жену, двоих детей и внука , компанию взял только упитанную таксу по кличке Хекс. Семья отнеслась с пониманием, последние 20 лет Губерт Вирт путешествует только на тракторе.



Немец признался, что на границе с Польшей возникли проблемы. Пограничники не признали Fan ID, который сейчас работает как виза, да и сам трактор удивил, поэтому болельщику пришлось прождать несколько часов, пока его не пропустят.