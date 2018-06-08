Ученые оценили недуги любителей алкоголя и трезвенников

Люди, которые в принципе не употребляют алкоголь, чаще пропускают работу, чем те, кто выпивает умеренно. Таковы результаты исследования финских ученых, которые собрали данные 47 тысяч жителей Европы.

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Оказалось, что те, кто пьет умеренно, ходят на работу стабильнее остальных. Умеренно пьющие — это мужчины, позволяющие себе 16 бокалов вина в неделю, у женщин — 5 бокалов. При этом трезвенники и сильно пьющие сидят на больничном одинаково часто.



Причем если последние пропускали работу предсказуемо из-за травм или отравлений, то у непьющих были проблемы с психикой, опорно-двигательным аппаратом, болезни пищеварительной и дыхательной системы.