    Ученые оценили недуги любителей алкоголя и трезвенников. алкоголь, Европа, Финляндия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУченые оценили недуги любителей алкоголя и трезвенников

    Ученые оценили недуги любителей алкоголя и трезвенников

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    Ученые оценили недуги любителей алкоголя и трезвенников

    Ученые оценили недуги любителей алкоголя и трезвенников

      Люди, которые в принципе не употребляют алкоголь, чаще пропускают работу, чем те, кто выпивает умеренно. Таковы результаты исследования финских ученых, которые собрали данные 47 тысяч жителей Европы.

      Оказалось, что те, кто пьет умеренно, ходят на работу стабильнее остальных. Умеренно пьющие — это мужчины, позволяющие себе 16 бокалов вина в неделю, у женщин — 5 бокалов. При этом трезвенники и сильно пьющие сидят на больничном одинаково часто.

      Причем если последние пропускали работу предсказуемо из-за травм или отравлений, то у непьющих были проблемы с психикой, опорно-двигательным аппаратом, болезни пищеварительной и дыхательной системы.

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