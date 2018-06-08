Созданная пермским физиком нейросеть предсказала победителя ЧМ-2018

Молодой ученый из Пермского университета создал нейросеть, способную предсказать победителя чемпионата мира по футболу.
Физик Виктор Закопайло из Пермского университета создал нейросеть, которая способна прогнозировать результаты матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Оценив результаты сборных на прошлых чемпионатах, а также стоимость игроков, возраст тренера, количество травмированных спортсменов и еще ряд критериев, нейросеть пришла к выводу, что победителем турнира в 2018 году станет сборная Германии. Второе и третье места должны занять Бразилия и Аргентина. Сборная России, согласно прогнозу, не сможет даже выйти из группы.
Виктор Закопайло, физик: «Определение шансов на победу футбольных сборных — тяжелая задача, особенно, когда встречаются два равных по силе соперника. На результат сборной могут повлиять погода, судья, настрой игроков, состояние газона, физическая форма игроков, травмы, удаления в течение матча и так далее. Данные для обучения сети были взяты из сведений о прошедших чемпионатах мира по футболу 2006, 2010 и 2014 годов».
Точность прогноза была проверена на тестовом материале и составила 80%. Самым значимым критерием для определения победителя оказалось выступление команды на отборочном этапе. Ученый объясняет это тем, что в каждой отборочной группе фактически проходит свой небольшой турнир, который еще до начала чемпионата показывает степень готовности команды.
Оценив результаты сборных на прошлых чемпионатах, а также стоимость игроков, возраст тренера, количество травмированных спортсменов и еще ряд критериев, нейросеть пришла к выводу, что победителем турнира в 2018 году станет сборная Германии. Второе и третье места должны занять Бразилия и Аргентина. Сборная России, согласно прогнозу, не сможет даже выйти из группы.
Виктор Закопайло, физик: «Определение шансов на победу футбольных сборных — тяжелая задача, особенно, когда встречаются два равных по силе соперника. На результат сборной могут повлиять погода, судья, настрой игроков, состояние газона, физическая форма игроков, травмы, удаления в течение матча и так далее. Данные для обучения сети были взяты из сведений о прошедших чемпионатах мира по футболу 2006, 2010 и 2014 годов».
Точность прогноза была проверена на тестовом материале и составила 80%. Самым значимым критерием для определения победителя оказалось выступление команды на отборочном этапе. Ученый объясняет это тем, что в каждой отборочной группе фактически проходит свой небольшой турнир, который еще до начала чемпионата показывает степень готовности команды.
Комментарии