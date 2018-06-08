    В Швеции суд снял претензии акционеров ЮКОСа к России. компании, суды, ЮКОС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Швеции суд снял претензии акционеров ЮКОСа к России

    В Швеции суд снял претензии акционеров ЮКОСа к России

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    В Швеции суд снял претензии акционеров ЮКОСа к России

    В Швеции суд снял претензии акционеров ЮКОСа к России

      Сегодня шведский суд отклонил претензии акционеров ЮКОСа к России. Это был последний иск так называемой первой волны. За первой волной еще могут быть апелляции, но на данный момент все претензии отклонены.

      Апелляционный суд Швеции окончательно отклонил претензии акционеров ЮКОСа к Российской Федерации и обязал их возместить 3 миллиона долларов судебных издержек. Таким образом, все первоначальные претензии ЮКОСа к нашей стране сняты.

      Летом 2014 года, после десятилетнего разбирательства, международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов, якобы наша страна отняла компанию у законных владельцев. После этого начался арест российских активов в Европе, в том числе счетов дипломатических представительств.

      Но Россия упорно отстаивала свои интересы, гаагский вердикт был отменен, затем ЮКОС сдал позиции во Франции и в Бельгии. Не устояла и Швеция. Теперь единственное, что осталось у ЮКОСа, — это попытка обжаловать последнее решение Гаагского суда, которое было в пользу Москвы.

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