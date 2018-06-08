В Новой Москве мужчина напал с ножом на 11-летнюю девочку

Школьница попала в реанимацию после нападения незнакомого мужчины, вооруженного ножом.
Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней девочки в Новой Москве. Как сообщает пресс-служба СК, неизвестный мужчина ударил девочку ножом в подъезде одного из жилых домов на улице Очаковской.
Пресс-служба СК РФ: «Как уже выяснили следователи, возвращаясь домой после прогулки во дворе, девочка зашла в подъезд, куда за ней проник незнакомый мужчина. По пока неустановленным причинам, злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение. По предварительным данным, нападению не предшествовали какие-либо конфликты между ними».
Девочка была доставлена в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелое. Преступника разыскивают.
Пресс-служба СК РФ: «Как уже выяснили следователи, возвращаясь домой после прогулки во дворе, девочка зашла в подъезд, куда за ней проник незнакомый мужчина. По пока неустановленным причинам, злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение. По предварительным данным, нападению не предшествовали какие-либо конфликты между ними».
Девочка была доставлена в реанимацию, ее состояние оценивается как тяжелое. Преступника разыскивают.
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