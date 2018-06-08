Топ-менеджера «Роснано» Горькова повторно арестовали за хищения

Басманный суд Москвы арестовал бывшего управляющего директора «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрея Горькова.
Топ-менеджер останется под стражей до 7 августа.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокаты же заявили, что намерены в ближайшие дни обжаловать решение об аресте в Мосгорсуде, передает «Интерфакс».
Напомним, Андрей Горьков был задержан в Москве и арестован еще в июне прошлого года по обвинению в злоупотреблении полномочиями и махинациях с деньгами «Роснано». Уже в эту пятницу топ-менеджер должен был выйти на свободу из-за истечения предельного срока содержания под стражей.
Однако накануне в отношении Горькова было возбуждено новое уголовное дело о хищении у «Роснано» 198,5 млн рублей. После этого СК направил в суд ходатайство о новом аресте.
При этом прокуратура выступала против повторного ареста Горькова. В надзорном ведомстве подчеркивали, что на самом деле речь должна идти о новом эпизоде, а не о новом уголовном деле. Сам же топ-менеджер рассказывал, что так ни разу и не встретился со следователем за год, проведенный под арестом.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокаты же заявили, что намерены в ближайшие дни обжаловать решение об аресте в Мосгорсуде, передает «Интерфакс».
Напомним, Андрей Горьков был задержан в Москве и арестован еще в июне прошлого года по обвинению в злоупотреблении полномочиями и махинациях с деньгами «Роснано». Уже в эту пятницу топ-менеджер должен был выйти на свободу из-за истечения предельного срока содержания под стражей.
Однако накануне в отношении Горькова было возбуждено новое уголовное дело о хищении у «Роснано» 198,5 млн рублей. После этого СК направил в суд ходатайство о новом аресте.
При этом прокуратура выступала против повторного ареста Горькова. В надзорном ведомстве подчеркивали, что на самом деле речь должна идти о новом эпизоде, а не о новом уголовном деле. Сам же топ-менеджер рассказывал, что так ни разу и не встретился со следователем за год, проведенный под арестом.
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