Нефтяники пообещали увеличить поставки топлива на внутренний рынок

В СМИ появилась информация о том, что на совещании у
вице-премьера Дмитрия Козака российские нефтяники взяли на себя обязательства нарастить поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок на 3% и достичь показателей 2017 года.
«Вертикально интегрированные нефтяные компании подтвердили обязательства обеспечить минимальные оптовые поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива с увеличением на 3% к соответствующим помесячным объемам 2017 года», — заявил источник ТАСС. По его словам, компании также обязались реализовывать через биржевые торги не менее 10% от объема производства автомобильного бензина и 5% от объема производства дизельного топлива.
Как показывают последние данные Росстата, с начала лета бензин в нашей стране подорожал на 0,8%, а с начала года прибавил целых 8%. Дизтопливо с начала года поднялось в цене на 8,5%. По мнению властей, в этом виноваты нефтяники, которые из-за высоких цен на углеводороды нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок. Нефтяным компаниям рекомендовано зафиксировать оптовые и розничные цены, в противном случае власти пригрозили поднять пошлину на вывоз моторного топлива. В качестве ответной меры на рост бензиновых цен Минфин даже предложил поднять до 90% ставки пошлины на нефть.
В рамках прямой линии с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Козак назвал эту меру «угрозой в руках правительства», которая может быть применена в том случае, если цены продолжат расти. В прямом эфире перед главой государства и страной и Козак, и министр энергетики Александр Новак отчитались о том, что подорожание топлива в России с конца мая прекратилось благодаря принятым мерам в виде снижения акцизов на бензин и дизель.
Как показывают последние данные Росстата, с начала лета бензин в нашей стране подорожал на 0,8%, а с начала года прибавил целых 8%. Дизтопливо с начала года поднялось в цене на 8,5%. По мнению властей, в этом виноваты нефтяники, которые из-за высоких цен на углеводороды нарастили экспорт в ущерб поставкам на внутренний рынок. Нефтяным компаниям рекомендовано зафиксировать оптовые и розничные цены, в противном случае власти пригрозили поднять пошлину на вывоз моторного топлива. В качестве ответной меры на рост бензиновых цен Минфин даже предложил поднять до 90% ставки пошлины на нефть.
В рамках прямой линии с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Козак назвал эту меру «угрозой в руках правительства», которая может быть применена в том случае, если цены продолжат расти. В прямом эфире перед главой государства и страной и Козак, и министр энергетики Александр Новак отчитались о том, что подорожание топлива в России с конца мая прекратилось благодаря принятым мерам в виде снижения акцизов на бензин и дизель.
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