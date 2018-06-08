    Пациент московской психбольницы выбросил с балкона карлика

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    Пациент московской психбольницы выбросил с балкона карлика

    Пациент московской психбольницы выбросил с балкона карлика

    Пациент столичного интерната для душевнобольных подозревается в совершении жестокого убийства.

    Следователи подозревают пациента московского психоневрологического интерната в убийстве мужчины с I группой инвалидности. Тело 48-летнего мужчины было найдено возле здания интерната, он выпал с балкона 4-го этажа, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства добавил, что у погибшего была глубокая умственная отсталость и карликовость. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

    Источник: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый — 31-летний мужчина, зарегистрированный в психоневрологическом интернате №20 на улице Обручева, дом 28. В настоящее время он находится в Психиатрической клинической больнице №1 имени Алексеева, и опросить его не представляется возможным».

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