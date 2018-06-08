Экс-директор департамента Минкульта РФ объявлен в международный розыск

Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры РФ Борис Мазо, обвиняемый по делу о хищении 450 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа, заочно арестован Басманным судом и объявлен в международный розыск.
Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царёва, Борису Мазо заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве — это часть 4-я статьи 159 УК РФ. Арест сроком на два месяца будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ.
В прошлом месяце по этому делу под стражу были взяты бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.
По данным следователей, Колесников и Пирумов похитили не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Согласно материалам дела, подозреваемые «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». Большая часть полученных в качестве аванса денег они отправили на счета подконтрольных им организаций. Сам Эрмитаж подал к обвиняемым иск на 856 млн рублей.
В прошлом году эти же фигуранты — Пирумов, Колесников и Мазо — были осуждены по так называемому «делу реставраторов». Речь тогда шла о хищении около 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов. Впрочем, Пирумова и Мазо освободили в зале суда, поскольку свой срок они отбыли в СИЗО за время следствия.
В прошлом месяце по этому делу под стражу были взяты бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.
По данным следователей, Колесников и Пирумов похитили не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Согласно материалам дела, подозреваемые «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». Большая часть полученных в качестве аванса денег они отправили на счета подконтрольных им организаций. Сам Эрмитаж подал к обвиняемым иск на 856 млн рублей.
В прошлом году эти же фигуранты — Пирумов, Колесников и Мазо — были осуждены по так называемому «делу реставраторов». Речь тогда шла о хищении около 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов. Впрочем, Пирумова и Мазо освободили в зале суда, поскольку свой срок они отбыли в СИЗО за время следствия.
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