Военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан умер в возрасте 102 лет

Снимавший Вторую мировую войну американский корреспондент скончался во Франции.
О смерти известного фотокорреспондента Дэвида Дугласа Дункана сообщило американское издание The New York Times. Дункану было 102 года, он умер на юге Франции, где жил с 1962 года.
Дункан был морским офицером и военным фотографом во время Второй мировой войны, затем снимал войны на Корейском полуострове и во Вьетнаме, а также вооруженные конфликты в Палестине, Греции, Турции, Египте, Марокко. Его работы собраны более чем в 25 альбомах. Кроме того, Дункан был другом Пабло Пикассо, фотографировал самого художника и его работы. Эти снимки также были опубликованы в нескольких сборниках. Дункан известен также своими снимками европейских городов и портретами представителей разных народов Африки, Азии и Ближнего Востока. Творчество Дункана оказало большое влияние на работу современных фотографов.
Дункан был морским офицером и военным фотографом во время Второй мировой войны, затем снимал войны на Корейском полуострове и во Вьетнаме, а также вооруженные конфликты в Палестине, Греции, Турции, Египте, Марокко. Его работы собраны более чем в 25 альбомах. Кроме того, Дункан был другом Пабло Пикассо, фотографировал самого художника и его работы. Эти снимки также были опубликованы в нескольких сборниках. Дункан известен также своими снимками европейских городов и портретами представителей разных народов Африки, Азии и Ближнего Востока. Творчество Дункана оказало большое влияние на работу современных фотографов.
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