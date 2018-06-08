В Омске прохожий пробил голову исполнителю нецензурных песен

Полиция объявила в розыск мужчину, который напал на певших под гитару подростков у здания автовокзала.
Как сообщает портал «СуперОмск», инцидент произошел возле здания автовокзала. Подросток с друзьями исполнял нецензурные песни под гитару, которые возмутили идущих мимо пенсионеров. Молодым людям сделали замечание, но те огрызнулись. После этого на них напал неизвестный, который шел следом за пожилыми людьми.
Мужчина одним ударом повалил на землю 17-летнего подростка и скрылся.
Лариса Болдинова, помощник руководителя управления СКР по Омской области: «По-видимому, он (нападавший) владеет приемами какого-то рукопашного боя, поскольку подросток с одного удара сразу потерял сознание и рухнул на землю».
Молодой человек получил тяжелую черепно-мозговую травму, впал в кому, из которой его сумели вывести врачи. Но сейчас пострадавший до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело. Следователи составили фоторобот подозреваемого мужчины и сообщили его приметы. На вид — около 25–30 лет, ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы, глаза карие, на лице была небольшая небритость, был одет в темный спортивный костюм, под костюмом была красная кофта с капюшоном.
Мужчина одним ударом повалил на землю 17-летнего подростка и скрылся.
Лариса Болдинова, помощник руководителя управления СКР по Омской области: «По-видимому, он (нападавший) владеет приемами какого-то рукопашного боя, поскольку подросток с одного удара сразу потерял сознание и рухнул на землю».
Молодой человек получил тяжелую черепно-мозговую травму, впал в кому, из которой его сумели вывести врачи. Но сейчас пострадавший до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело. Следователи составили фоторобот подозреваемого мужчины и сообщили его приметы. На вид — около 25–30 лет, ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы, глаза карие, на лице была небольшая небритость, был одет в темный спортивный костюм, под костюмом была красная кофта с капюшоном.
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