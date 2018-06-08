Суд в РФ заочно арестовал обвиненного в кибермошенничестве Винника

Московский суд заочно арестовал Александра Винника, который находится под стражей в Греции и обвиняется в США в отмывании 4 млрд долларов.
Останкинский суд Москвы арестовал создателя крупной биржи криптовалют Александра Винника по обвинению в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Об этом в пятницу интерфаксу сообщили в пресс-службе суда.
Пресс-служба Останкинского суда Москвы: «Постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Винника меры пресечения в виде заключения под стражу».
Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. США обвиняют его в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. В случае экстрадиции в США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы.
В октябре 2017 года суд Салоник постановил выдать Винника США. Однако всего через неделю судьи выдали другое постановление: выслать Винника в Россию, где его обвиняют по делу о мошенничестве на 600 тысяч рублей. Сам Винник написал явку с повинной российскому следствию и заявил о готовности дать показания об известных ему масштабных преступлениях в сфере финансовых технологий в России. После этого в греческой полиции сообщили о готовящемся на него покушении. По словам источника в правоохранительных органах Греции, злоумышленники якобы планировали с помощью подкупленных сокамерников использовать тактильный яд, который втирается в одежду или вещи.
Пресс-служба Останкинского суда Москвы: «Постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Винника меры пресечения в виде заключения под стражу».
Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года. США обвиняют его в отмывании 4 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. В случае экстрадиции в США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы.
В октябре 2017 года суд Салоник постановил выдать Винника США. Однако всего через неделю судьи выдали другое постановление: выслать Винника в Россию, где его обвиняют по делу о мошенничестве на 600 тысяч рублей. Сам Винник написал явку с повинной российскому следствию и заявил о готовности дать показания об известных ему масштабных преступлениях в сфере финансовых технологий в России. После этого в греческой полиции сообщили о готовящемся на него покушении. По словам источника в правоохранительных органах Греции, злоумышленники якобы планировали с помощью подкупленных сокамерников использовать тактильный яд, который втирается в одежду или вещи.
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