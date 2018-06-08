В США призвали лишить Россию церемонии награждения победителей ЧМ-2018

В Хельсинкской комиссии, действующей при правительстве США, заявили, что церемония награждения победителей
ЧМ-2018 должна пройти на нейтральной территории.
В докладе Хельсинкской комиссии говорится, что «в идеале ФИФА следовало бы организовать церемонию вручения Кубка мира на нейтральной территории за пределами России». Кроме того, авторы документа призывают не выражать «публичного одобрения в адрес Владимира Путина как главы государства, принимающего этот турнир».
При этом в комиссии подтвердили, что американские чиновники добиваются переноса чемпионата мира, однако «на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода», передает RT.
Доклад Хельсинкской комиссии уже прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он назвал прозвучавшее из США предложение «идиотизмом» и отметил, что авторы доклада «оторвались от жизни и понятия не имеют, за что еще зацепить Россию».
Отметим, что ранее на Западе не раз звучали призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. А в Киеве заявляли, что ведут переговоры об организации протестов и политических выступлений во время мундиаля. В ФИФА же неоднократно подчеркивали, что спорт находится вне политики, а организация намерена отстаивать проведение турнира в России.
При этом в комиссии подтвердили, что американские чиновники добиваются переноса чемпионата мира, однако «на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода», передает RT.
Доклад Хельсинкской комиссии уже прокомментировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он назвал прозвучавшее из США предложение «идиотизмом» и отметил, что авторы доклада «оторвались от жизни и понятия не имеют, за что еще зацепить Россию».
Отметим, что ранее на Западе не раз звучали призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. А в Киеве заявляли, что ведут переговоры об организации протестов и политических выступлений во время мундиаля. В ФИФА же неоднократно подчеркивали, что спорт находится вне политики, а организация намерена отстаивать проведение турнира в России.
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