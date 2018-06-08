Обвиненный в убийстве жены экс-чиновник разрыдался перед следователями: видео

Бывшего руководителя межрайонной налоговой инспекции Омской области обвиняют в убийстве молодой жены. По данным следствия, Иосиф Ровейн семь раз ударил супругу ножом, когда ты пришла обсудить детали развода. Произошедшее он, видимо, осознал лишь на следственном эксперименте: расплакался так, что процедуру пришлось приостановить.

Бывший высокопоставленный сотрудник налоговой службы Иосиф Ровейн стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве и хищении 5 млн рублей, покинул руководящую должность, после чего разлад наступил и в семье. Очередная бытовая ссора послужила причиной гибели молодой жены Ровейна. Когда сыщики начали следственный эксперимент, чтобы выяснить, как именно произошло убийство, Ровейн разрыдался, словно только осознал, какой страшный поступок совершил.



Ровейн настаивает, что это было не убийство, а превышение пределов допустимой обороны. По его словам, Светлана пришла, чтобы обсудить детали предстоящего развода. В итоге пригрозила запретить встречаться с детьми и якобы взяла в руки нож. Тогда Ровейн сам ударил ее ножом. Женщина упала после первого удара, но Ровейн нанес ей еще шесть.



Бывший чиновник уверяет, что после убийства жены хотел свести счеты с жизнью, но не смог. И тогда отправился в ближайшее отделение полиции. Там признался в преступлении и раскаялся. Позже, в суде, все это приняли во внимание и отправили бывшего главу Кормиловского района под домашний арест. Однако сейчас следователи выяснили новые подробности из жизни Ровейна. Сыщики установили, что Ровейн ранее бил свою жену. Кроме того, он нарушил условия домашнего ареста, покинул квартиру и спрятался в больнице.



Иосифа Ровейна уже перевели в СИЗО. Пока идет следствие, он будет находиться под стражей. Тем временем мать убитой Светланы уже собрала почти все документы для оформления опеки над двумя детьми Ровейна и его жены. Родственники Светланы отказываются верить в версию с самообороной. Они уверены, что это отговорки бывшего чиновника, который хочет избежать ответственности.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.