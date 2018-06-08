Камера наблюдения сняла жестокое избиение лифтера в подъезде

Отец и сын могут стать фигурантами уголовного дела за то, что слишком близко к сердцу приняли замечание и с кулаками набросились от лифтера.

Жестокое избиение осталось на записи камеры. Мужчине наносили удар за ударом в течении нескольких минут. За происходящим наблюдал курьер — он даже и не думал вмешиваться, терпеливо дождавшись, когда родственники закончат экзекуцию и продолжат оформлять доставку.



Пострадавшему удалось вырваться. Он сам добрался до больницы, где врачи диагностировали у него множественные ушибы позвоночника, головы и ребер. Полицейские начали проверку.

