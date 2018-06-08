В Челябинске пьяный открыл огонь по детям, бегавшим по крыше гаража

Пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета подростков, которые забрались на крышу его гаража.
Стрельба велась из окна жилого дома из пневматического пистолета недалеко от гимназии №63. Один человек пострадал, сообщил ТАСС источник в администрации Челябинска.
Местные СМИ сообщили, что мужчина стрелял по двум подросткам, которые бегали по крышам гаражей рядом с учебным заведением.
По предварительной информации, 12-летний мальчик был ранен в щеку, ногу и плечо. Прибывшие на место врачи скорой оказали ему первую помощь, в больницу пострадавшего везти не потребовалась, передает портал 74.Ru.
Местные СМИ сообщили, что мужчина стрелял по двум подросткам, которые бегали по крышам гаражей рядом с учебным заведением.
По предварительной информации, 12-летний мальчик был ранен в щеку, ногу и плечо. Прибывшие на место врачи скорой оказали ему первую помощь, в больницу пострадавшего везти не потребовалась, передает портал 74.Ru.
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