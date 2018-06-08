    Надпись «Россия начинается здесь» помешала псковским чиновникам. Псков, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНадпись «Россия начинается здесь» помешала псковским чиновникам

    Надпись «Россия начинается здесь» помешала псковским чиновникам

    комментировать
    Надпись «Россия начинается здесь» помешала псковским чиновникам

    Надпись «Россия начинается здесь» помешала псковским чиновникам

    Надпись «Россия начинается здесь» помешала псковским чиновникам

      В суде Пскова рассматривается дело, которое не может оставить равнодушным, пожалуй, ни одного жителя страны. Там обсуждают вопрос о том, где начинается Россия, кто об этом должен сообщать, с какого места и ракурса. Речь идет о металлических буквах, установленных на набережной. Местная администрация и общество охраны памятников выступили категорически против этого заявления и требуют конструкцию убрать.

      С чего начинается Родина? Точнее, где же начинается Россия? Об этом спорит теперь псковская интеллигенция. Пару лет назад в городе, на берегу реки Великой появилась надпись, которая стала любимым арт-объектом как у местных, так и у туристов. А сейчас от фразы осталось только одно первое слово. И это не результат кражи или вандализма.

      Выяснилось, что весной, опасаясь, что буквы во время паводка пострадают, их ненадолго убрали, почистили, покрасили и собирались было уже вернуть, как вдруг неожиданно возмутились городские историки и через суд потребовали запретить установку конструкции. Мол, инсталляция слишком уж модная и не подходит Пскову с его древней архитектурой, поэтому работы по возвращению надписи заморозили.

      Противники популярной надписи считают, что это реклама для туристов, следовательно, согласно закону, в охранной зоне стоять не может. Доказывая свою правоту, энтузиасты обратились в антимонопольную службу, но там их не очень-то поддержали.

      В итоге решено провести голосование среди горожан. Те, кто постарше, отстаивают исторический облик. Молодежь напоминает, что туристы селфи чаще делают с такими арт-объектами, а не на фоне древних кирпичных стен. Также нашлись те, что возмутился, что есть в городе и такое, что исторический облик портит куда серьезнее, чем надпись-то простая и лаконичная не угодила? Подробности — в репортаже корреспондента Анастасии Щаповой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru