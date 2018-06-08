Надпись «Россия начинается здесь» помешала псковским чиновникам

В суде Пскова рассматривается дело, которое не может оставить равнодушным, пожалуй, ни одного жителя страны. Там обсуждают вопрос о том, где начинается Россия, кто об этом должен сообщать, с какого места и ракурса. Речь идет о металлических буквах, установленных на набережной. Местная администрация и общество охраны памятников выступили категорически против этого заявления и требуют конструкцию убрать.

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С чего начинается Родина? Точнее, где же начинается Россия? Об этом спорит теперь псковская интеллигенция. Пару лет назад в городе, на берегу реки Великой появилась надпись, которая стала любимым арт-объектом как у местных, так и у туристов. А сейчас от фразы осталось только одно первое слово. И это не результат кражи или вандализма.



Выяснилось, что весной, опасаясь, что буквы во время паводка пострадают, их ненадолго убрали, почистили, покрасили и собирались было уже вернуть, как вдруг неожиданно возмутились городские историки и через суд потребовали запретить установку конструкции. Мол, инсталляция слишком уж модная и не подходит Пскову с его древней архитектурой, поэтому работы по возвращению надписи заморозили.



Противники популярной надписи считают, что это реклама для туристов, следовательно, согласно закону, в охранной зоне стоять не может. Доказывая свою правоту, энтузиасты обратились в антимонопольную службу, но там их не очень-то поддержали.



В итоге решено провести голосование среди горожан. Те, кто постарше, отстаивают исторический облик. Молодежь напоминает, что туристы селфи чаще делают с такими арт-объектами, а не на фоне древних кирпичных стен. Также нашлись те, что возмутился, что есть в городе и такое, что исторический облик портит куда серьезнее, чем надпись-то простая и лаконичная не угодила? Подробности — в репортаже корреспондента Анастасии Щаповой.