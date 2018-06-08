Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы

Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра.
Градоначальник представил членам комиссии паспорт, заявление о выдвижении кандидатом и ряд других необходимых документов.
При этом Собянин сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, и подчеркнул, что намерен заручиться поддержкой москвичей разных политических взглядов.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Я буду выдвигаться от „партии москвичей“ путем сбора подписей. Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов».
Также градоначальник отметил, что сбор подписей станет «хорошей возможностью услышать пожелания и наказы москвичей», передает ТАСС.
Напомним, для регистрации и участия в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября, каждому кандидату необходимо преодолеть муниципальный фильтр, собрав как минимум 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. В случае же с самовыдвиженцами необходимы еще и подписи 36 тысяч избирателей.
Отметим, что соперниками Собянина на выборах могут стать экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), летчик-космонавт Сергей Ревин (от «Зеленых»), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), предприниматель Герман Стерлигов и глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.
При этом Собянин сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, и подчеркнул, что намерен заручиться поддержкой москвичей разных политических взглядов.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Я буду выдвигаться от „партии москвичей“ путем сбора подписей. Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов».
Также градоначальник отметил, что сбор подписей станет «хорошей возможностью услышать пожелания и наказы москвичей», передает ТАСС.
Напомним, для регистрации и участия в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября, каждому кандидату необходимо преодолеть муниципальный фильтр, собрав как минимум 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. В случае же с самовыдвиженцами необходимы еще и подписи 36 тысяч избирателей.
Отметим, что соперниками Собянина на выборах могут стать экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), летчик-космонавт Сергей Ревин (от «Зеленых»), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), предприниматель Герман Стерлигов и глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.
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