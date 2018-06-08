    Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы

    1 комментарий

    Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы

    Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы

    Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра.

    Градоначальник представил членам комиссии паспорт, заявление о выдвижении кандидатом и ряд других необходимых документов.

    При этом Собянин сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, и подчеркнул, что намерен заручиться поддержкой москвичей разных политических взглядов.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Я буду выдвигаться от „партии москвичей“ путем сбора подписей. Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов».

    Также градоначальник отметил, что сбор подписей станет «хорошей возможностью услышать пожелания и наказы москвичей», передает ТАСС.

    Напомним, для регистрации и участия в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября, каждому кандидату необходимо преодолеть муниципальный фильтр, собрав как минимум 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. В случае же с самовыдвиженцами необходимы еще и подписи 36 тысяч избирателей.

    Отметим, что соперниками Собянина на выборах могут стать экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), летчик-космонавт Сергей Ревин (от «Зеленых»), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), предприниматель Герман Стерлигов и глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru