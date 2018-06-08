В Минздраве заявили о резком сокращении числа алкоголиков в РФ

Число поставленных россиянам диагнозов «алкоголизм» сократилось за 12 лет вдвое.
Число впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» сократилось в России с 2005 по 2017 год на 55%. Количество диагнозов «алкогольный психоз» («белая горячка») за этот период сократилось на 74%. Таковы данные Минздрава, которые в пятницу опубликовало издание «Известия».
По данным ведомства, на 67% уменьшилось также количество травм, полученных россиянами в результате употребления спиртного. Общее употребление алкоголя в пересчете на этиловый спирт с 2005 по 2017 год снизилось в два раза: до 10 литров на человека.
Как сообщили изданию в Минздраве, такой результат стал возможен в том числе благодаря активным мерам ведомства. Минздрав участвовал в совершенствовании программы государственного регулирования производства и оборота спиртного, принял закон об ограничении объема тары со спиртосодержащими настойками и ввел запрет на продажу в торговых автоматах непищевой спиртосодержащей продукции.
По данным ведомства, на 67% уменьшилось также количество травм, полученных россиянами в результате употребления спиртного. Общее употребление алкоголя в пересчете на этиловый спирт с 2005 по 2017 год снизилось в два раза: до 10 литров на человека.
Как сообщили изданию в Минздраве, такой результат стал возможен в том числе благодаря активным мерам ведомства. Минздрав участвовал в совершенствовании программы государственного регулирования производства и оборота спиртного, принял закон об ограничении объема тары со спиртосодержащими настойками и ввел запрет на продажу в торговых автоматах непищевой спиртосодержащей продукции.
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