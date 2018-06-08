Министр правительства Тверской области задержан в Москве

Министр по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктор Шафорост задержан в Москве.
О задержании в Москве Виктора Шафороста, который отвечает за эффективность использования бюджетных средств в Тверской области, ТАСС сообщил источник в правительстве региона.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
Местные СМИ сообщают, что Виктор Шафорост в данный момент находится в СИЗО «Лефортово». Причины задержания пока не раскрываются.
Виктор Шафорост был назначен врио министра контрольных функций Тверской области в апреле 2016 года. Ранее он работал в правоохранительных органах.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
Местные СМИ сообщают, что Виктор Шафорост в данный момент находится в СИЗО «Лефортово». Причины задержания пока не раскрываются.
Виктор Шафорост был назначен врио министра контрольных функций Тверской области в апреле 2016 года. Ранее он работал в правоохранительных органах.
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