Генсек НАТО увидел опасность для СМИ в «убийстве» Бабченко

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что история с «убийством» журналиста Аркадия Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ.
Комментируя инцидент с журналистом в Киеве, Столтенберг отметил, что эта история может быть использована для пропаганды, и обратил внимание на большое значение независимой прессы в демократиях.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Мы все с облегчением узнали, что Бабченко жив. Но мы считаем, что этот инцидент может способствовать усилению пропаганды и подорвать доверие к свободным и независимым СМИ, которые необходимы для демократического общества».
При этом Столтенберг заявил, что в НАТО после истории с Бабченко по-прежнему не сомневаются в выводах британской стороны по делу об отравлении Скрипалей, передает ТАСС.
Напомним, о том, что Аркадий Бабченко якобы убит в Киеве, стало известно 29 мая. Однако на следующий день журналист появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Также СБУ объявила о задержании предполагаемого организатора покушения.
Ранее инсценировку осудили в международных журналистских организациях. А Владимир Путин после прямой линии, которая состоялась накануне, подчеркнул, что «любая инсценировка всегда контрпродуктивна», и призвал думать о том, «чтобы обеспечить безопасность журналистов и их деятельности».
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Мы все с облегчением узнали, что Бабченко жив. Но мы считаем, что этот инцидент может способствовать усилению пропаганды и подорвать доверие к свободным и независимым СМИ, которые необходимы для демократического общества».
При этом Столтенберг заявил, что в НАТО после истории с Бабченко по-прежнему не сомневаются в выводах британской стороны по делу об отравлении Скрипалей, передает ТАСС.
Напомним, о том, что Аркадий Бабченко якобы убит в Киеве, стало известно 29 мая. Однако на следующий день журналист появился перед телекамерами на брифинге СБУ. Выяснилось, что покушение на его жизнь было частью спецоперации по пресечению реального убийства журналиста. Также СБУ объявила о задержании предполагаемого организатора покушения.
Ранее инсценировку осудили в международных журналистских организациях. А Владимир Путин после прямой линии, которая состоялась накануне, подчеркнул, что «любая инсценировка всегда контрпродуктивна», и призвал думать о том, «чтобы обеспечить безопасность журналистов и их деятельности».
Комментарии