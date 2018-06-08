    На Урале установили памятный знак хирургу, разделившему сиамских близнецов. близнецы, Екатеринбург, медицина, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Урале установили памятный знак хирургу, разделившему сиамских близнецов

    На Урале установили памятный знак хирургу, разделившему сиамских близнецов

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    На Урале установили памятный знак хирургу, разделившему сиамских близнецов

    На Урале установили памятный знак хирургу, разделившему сиамских близнецов

    На Урале установили памятный знак хирургу, разделившему сиамских близнецов

      В Екатеринбурге вспоминают хирурга, который 28 лет назад первым в Советском Союзе провел уникальную операцию. Практически на ощупь, без помощи МРТ и других современных приборов он разделил сиамских близнецов, да так, что дети остались живы и теперь отмечают сразу два дня рождения.

      Таня любит джинсы и футбол, Аня — платья и посиделки с подружками. Они такие разные, что не сразу и узнаешь в них знаменитых сиамских близнецов, которых 28 лет назад прооперировали профессор Новокрещенов. В разделении детей уральский хирург не был первопроходцем, подобные операции в СССР уже были, но неудачные. Один из младенцев непременно погибал.

      Вера Коркина, мать сиамских близнецов «Я просила спасти хотя бы одну. Он говорит: чего это одну-то, обеих спасем».

      Таня и Аня родились с одной на двоих печенью. Разделять или не разделять девочек вопрос не стоял. На месте пупка у девочек образовалась незаживающая рана. Младенцы инстинктивно отталкивали друг друга и могли попросту разорвать сросшийся орган. Тогда Лев Новокрещенов решился на рискованную операцию.

      Наталья Новокрещенова, дочь Льва Новокрещенова: «Я все это помню, я видела все это изнутри. Сколько было переживаний, сколько было перерыто литературы. Нужно было найти способ разъединения печени».

      Современные хирурги говорят, что сейчас, в век передовых технологий, провести операцию на печени — дело относительно несложное. Правильный путь подскажут снимки МРТ или компьютерной томографии. Льву Борисовичу приходилось следовать лишь интуиции, вспоминает ученик медицинского мастера.

      Николай Ростовцев, ученик Льва Новокрещенова: «Надо было руками потихоньку разделять ткани печени до сосудов. Сосуды брать на зажимы, чтобы кровопотери не было. Никто не знал, какой сосуд соединяет печень — большой, маленький, все на ощупь!»

      Это был настоящий медицинский прорыв. После операции обе девочки не только выжили, но и не получили никаких осложнений. Профессор Новокрещенов запатентовал новый способ разделения печени, а у сестер появился шанс на полноценную жизнь.

      Осмотр близнецов проводился через полтора года после операции. Они были подвижные, общительные, веселые, увлекались играми. Аня и Таня и сегодня общительные и веселые. Как и все девушки, они мечтают выйти замуж. Шутят они, что чувствуют между собой невидимую связь, как и все близнецы, но все же они очень благодарны профессору за то, что подарил им возможность иногда расходится в разные стороны.

      Как передает корреспондент Ольга Зенкова, девушки всегда видели друг в друге отражение себя, слышали историю сиамских близнецов Зиты и Гиты, но долгое время даже не догадывались, что и сами не совсем обычные двойняшки. С тех пор день рождения сестры отмечают два раза в год — 9 апреля, когда они появились на свет, и 17 мая, когда их удачно прооперировали.

      Вопросов о том, где установить мемориальный знак с именем профессора, не возникало. Доктор Новокрещенов всю свою жизнь посвятил здоровью детей. В детской областной больнице он провел тысячи операций, в том числе и ту самую, о которой потом говорила вся страна.

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